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Mencicipi Babi Guling Autentik di Bali: Rekomendasi Spot Populer & Cara Praktis Pesan

Selasa, 22 September 2026 – 21:13 WIB
Mencicipi Babi Guling Autentik di Bali: Rekomendasi Spot Populer & Cara Praktis Pesan - JPNN.com Bali
Ilustrasi konsumen memesan babi guling di Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Babi guling (be guling) bukan sekadar kuliner khas Pulau Bali, melainkan warisan cita rasa kaya rempah yang syarat makna.

Dibalut bumbu base genep, racikan kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, hingga terasi, hidangan ini dipanggang perlahan di atas bara hingga menghasilkan kulit renyah berwarna keemasan.

Selain identik dengan upacara adat dan perayaan besar masyarakat Bali, babi guling kini kian mudah dinikmati para wisatawan.

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Di kawasan favorit seperti Kuta, Seminyak, hingga Uluwatu, kedai babi guling menjamur dan selalu dipadati pengunjung.

Menariknya, kelezatan kuliner legendaris ini tidak hanya bisa dinikmati langsung di warung (dine-in), tetapi juga praktis dipesan secara daring melalui aplikasi seperti GrabFood.

Bagi Andaa yang ingin berburu babi guling, pastikan memperhatikan jam buka warung serta informasi bahan bagi yang memiliki catatan alergi.

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Karena harga, jam operasional, dan ketersediaan stok dapat berubah sewaktu-waktu, ada baiknya selalu mengecek info terbaru langsung di aplikasi sebelum memesan.

 

Babi guling (be guling) bukan sekadar kuliner khas Pulau Bali, melainkan warisan cita rasa kaya rempah yang syarat makna. Ini rekomendasi dana cara pesannya
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TAGS   babi guling kuliner kuliner babi guling kuliner bali Bali kuta seminyak uluwatu GrabFood

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