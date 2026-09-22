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DFSK Boyong SUV Hybrid E5 Plus ke Bali, Fitur Mewah & Banjir Promo, Sebegini

Selasa, 22 September 2026 – 19:47 WIB
DFSK Boyong SUV Hybrid E5 Plus ke Bali, Fitur Mewah & Banjir Promo, Sebegini - JPNN.com Bali
Kendaraan listrik DFSK E5 Plus resmi mengaspal di Pulau Bali melalui acara Regional Launch di Living World Denpasar, Selasa (22/9). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Sokonindo Automobile selaku Agen Pemegang Merek (APM) DFSK makin agresif memperluas penetrasi pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Setelah Palembang, Medan, dan Bandung, DFSK E5 Plus kini resmi mengaspal di Pulau Bali melalui Regional Launch di Living World Denpasar pada 21–23 September 2026.

DFSK E5 Plus hadir sebagai Dual-Energy Premium Urban Hybrid SUV yang dirancang menjawab kebutuhan mobilitas harian di perkotaan hingga perjalanan jarak jauh.

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Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile Cing Hok Rifin mengatakan Bali merupakan pasar yang sangat potensial dan relevan bagi DFSK E5 Plus.

“Bali memiliki karakter mobilitas yang dinamis.

Kendaraan di Bali dituntut memberikan kenyamanan harian sekaligus fleksibilitas perjalanan antarkawasan.

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Inilah yang membuat kami optimistis menghadirkan E5 Plus di sini,” ujar Cing Hok Rifin di Denpasar, Selasa (22/9).

DFSK E5 Plus dibekali konfigurasi untuk tujuh penumpang dengan captain seat, ventilated seat di baris pertama dan kedua, serta kekedapan kabin (NVH) yang prima.

Kendaraan listrik DFSK E5 Plus resmi mengaspal di Pulau Bali melalui acara Regional Launch di Living World Denpasar pada 21–23 September 2026
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TAGS   DFSK SUV Hybrid DFSK E5 Plus SUV Hybrid DFSK E5 Plus Bali Indonesia Living World Denpasar kendaraan elektrifikasi fitur mewah promo

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