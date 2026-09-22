Kemenkum Bali Terima 23 Peserta Magang Nasional, Sentil Karakter & Profesionalisme

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menerima 23 peserta Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch II Tahun 2026, Selasa (22/9).

Mereka akan melaksanakan pemagangan selama enam bulan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Kegiatan penerimaan dan pengarahan berlangsung di Aula Darmawangsa dan dihadiri Kakanwil I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana dalam laporannya menyampaikan 23 peserta tersebut terdiri atas tiga Analis Kekayaan Intelektual, dua Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dua Arsiparis, empaat Pranata Humas serta 12 Pranata Komputer sebagai jabatan magangnya.

Kehadiran para peserta diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus memberikan pengalaman praktis mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menekankan pentingnya membangun karakter, menjaga sopan santun, serta mematuhi ketentuan yang berlaku selama mengikuti program pemagangan.

Menurutnya, lingkungan kerja memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda dengan dunia pendidikan sehingga peserta perlu menunjukkan sikap positif dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Dunia kerja penuh dengan tantangan dan dinamika.