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Epson Rilis Lifestudio EH-LS970B, Proyektor 4K Ringkas Berlayar Raksasa

Selasa, 22 September 2026 – 10:43 WIB
Epson Rilis Lifestudio EH-LS970B, Proyektor 4K Ringkas Berlayar Raksasa - JPNN.com Bali
Epson resmi meluncurkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, proyektor ultra-short-throw terbaru yang memadukan layar raksasa, kualitas gambar 4K, teknologi AI, dan audio memukau Sound by Bose dalam satu perangkat. Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Epson resmi meluncurkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, proyektor ultra-short-throw terbaru yang memadukan layar raksasa, kualitas gambar 4K, teknologi AI, dan audio memukau Sound by Bose dalam satu perangkat.

Proyektor ini hadir sebagai solusi praktis bagi konsumen yang menginginkan pengalaman menonton imersif tanpa perlu memenuhi ruang keluarga dengan TV berukuran besar maupun perangkat audio tambahan.

Bermodal desain ultra-short-throw, EH-LS970B mampu memproyeksikan gambar berukuran 80 hingga 150 inci meski diletakkan hanya beberapa sentimeter dari dinding.

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Untuk menghasilkan tampilan 120 inci, misalnya, proyektor ini hanya membutuhkan jarak sekitar 17,3 cm dari layar. Ruang keluarga pun tetap terasa lega dan fleksibel.

 

Layar Besar untuk Film, Olahraga, hingga Gaming

Salah satu keunggulan utama EH-LS970B adalah kemampuannya menghadirkan pengalaman layar besar tanpa instalasi yang rumit.

Teknologi proyeksi 3LCD laser pada EH-LS970B menghasilkan tingkat kecerahan hingga 4.000 lumen, baik untuk warna maupun putih, serta rasio kontras lebih dari 5.000.000:1.

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Hasilnya, gambar tetap terlihat cerah dan memiliki warna yang hidup, termasuk ketika digunakan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup terang.

Proyektor ini juga mampu menghasilkan gambar 4K[1] pada layar dengan 8,3 juta piksel, sehingga detail gambar terlihat lebih tajam dan jelas.

Epson resmi meluncurkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, proyektor ultra-short-throw terbaru yang memadukan layar raksasa, kualitas gambar 4K dan teknologi AI
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TAGS   Epson Epson Indonesia Lifestudio EH-LS970B Proyektor 4K Artificial Intelligence teknologi AI Chip TV

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