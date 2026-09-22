Badung Kaji Membangun Jalan Baru, Pinjam PT SMI & BPD Bali, Ini Skemanya

bali.jpnn.com, BADUNG - Pemkab Badung menggenjot proyek infrastruktur khususnya jalan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas.

Salah satunya membangun koridor Jalan Gatot Subroto Barat – Canggu – Terminal Mengwi – Werdi Bhuana.

Selain jalan konvensional, Pemkab Badung juga melakukan kajian terhadap opsi alternatif pada kawasan dengan kepadatan tinggi termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah.

Oleh karena itu, Pemkab Badung berencana mematangkan rencana melakukan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur.

Rencananya Pemkab Badung meminjam ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali.

“Usulan pembiayaan ini merupakan bagian upaya kami dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.

Khususnya untuk meningkatkan konektivitas wilayah tengah Badung,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dilansir dari Antara.

Bupati Adi Arnawa mengatakan pembangunan infrastruktur perlu dipersiapkan secara matang, baik dari aspek teknis maupun skema pembiayaan agar bermanfaat bagi masyarakat.