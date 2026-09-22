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Bukan Cuma Kereta & Tol, Ini Proyek Infrastruktur Baru yang Dibangun di Bali

Selasa, 22 September 2026 – 09:35 WIB
Bukan Cuma Kereta & Tol, Ini Proyek Infrastruktur Baru yang Dibangun di Bali - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster membeber proyek infrastruktur pada periode kedua kepemimpinannya. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster berambisi membangun banyak proyek infrastruktur pada periode kedua kepemimpinannya.

Bukan hanya mengembangkan moda transportasi berbasis kereta dan tol kedua di Bali, Koster juga mengungkap sejumlah proyek infrastruktur pendukung.

Menurut Koster, proyek infrastruktur ini tidak hanya didanai APBN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

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Beberapa di antaranya seperti pembangunan overpass untuk mengurai kemacetan di kawasan Jimbaran dan pembangunan Jembatan di Nusa Lembongan

Kemudian proyek gedung parkir terpadu di kawasan Pura Batur Kintamani, guna mengatasi kemacetan akibat aktivitas pariwisata.

"Semua akan jalan 2027 dalam waktu dua tahun.

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Jadi, sepanjang 2027–2028 bangunan gedung parkir di Batur itu selesai, tidak lagi mampet di jalan depan Pura Batur itu," ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Di sektor logistik dan transportasi laut, Pemprov Bali juga mendorong pengoperasian dermaga baru di Pelabuhan Celukan Bawang oleh ASDP.

Gubernur Wayan Koster berambisi membangun banyak proyek infrasruktur pada periode kedua kepemimpinannya, ini daftarnya yang perlu Anda tahu
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TAGS   proyek infrastruktur Koster gubernur koster pemprov bali tol kereta api Bali APBN Kementerian Pekerjaan Umum

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