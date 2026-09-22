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Kereta Api di Bali Tinggal Menunggu Waktu, Koster Buka-bukaan

Selasa, 22 September 2026 – 07:44 WIB
Kereta Api di Bali Tinggal Menunggu Waktu, Koster Buka-bukaan - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan transportasi kereta api. Kereta Api segera hadir di Bali. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rencana pembangunan kereta api di Bali sepertinya tinggal menunggu waktu.

Gubernur Bali Wayan Koster saat rapat paripurna DPRD Bali kemarin (21/9) menjelaskan proyek perkeretaapian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Bappenas kepada Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI).

Proyek ini untuk mengatasi kemacetan parah di jalur Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu, Badung.

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"KAI sudah tiga kali paparan, sudah oke, anggarannya juga sudah disiapkan.

Jadi, mulai 2027 akan dibangun kereta api," kata Koster dilansir dari Antara.

Gubernur Wayan Koster mengeklaim proyek ini ditargetkan peletakan batu pertama dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto.

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Koster memastikan desain kereta juga dirancang khusus dengan mengusung estetika budaya Bali agar selaras dengan sektor pariwisata.

Jika seluruh rangkaian proyek ini berjalan lancar, Pemprov Bali optimistis persoalan kemacetan di Bali dapat teratasi secara tuntas pada 2028.

Gubernur Koster menjelaskan proyek perkeretaapian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Bappenas kepada Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI).
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TAGS   kereta api Bali Koster gubernur koster dprd bali PT KAI Dirut PT KAI Bobby Rasyidin Presiden Prabowo Subianto proyek kereta api

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