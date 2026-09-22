JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Selasa (22/9): Baik Membuat Alat Bunyi-bunyian & Taji

Kalender Bali Selasa (22/9): Baik Membuat Alat Bunyi-bunyian & Taji

Selasa, 22 September 2026 – 05:37 WIB
Kalender Bali Selasa (22/9): Baik Membuat Alat Bunyi-bunyian & Taji - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 22 September 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Bala. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (22/9) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Paing Bala.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Baca Juga:

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Baca Juga:

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (22/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Selasa 22 September 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Bala: Hari baik untuk membuat alat bunyi-bunyian & taji
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Alat Bunyi-bunyian Taji Dewasa Ayu Kalender Bali Selasa 22 September 2026 Anggara Paing Bala Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Bali United Boyong Striker Rp12 Miliar Marko Dugandzic - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Boyong Striker Rp12 Miliar Marko Dugandzic

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Bikin Mauro Jeronimo Gila, Sorot Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Bikin Mauro Jeronimo Gila, Sorot Mental Pemain

  3. Klasemen Super League 2026-2027: Dewa United & Persib Meroket, Persija Tertahan - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League 2026-2027: Dewa United & Persib Meroket, Persija Tertahan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU