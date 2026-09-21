SKD Poltekpin 2026: Kanwil Kemenkum Bali Memperketat Persiapan Seleksi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali mematangkan kesiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Tahun Anggaran 2026.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat virtual yang diikuti Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah bersama Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana, serta Analis SDM Aparatur di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali, Senin (21/9).

Rapat yang dipimpin Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenkum Sunu Tedy Maranto membahas kesiapan pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Secara nasional, sebanyak 4.524 peserta yang telah memenuhi persyaratan seleksi administrasi akan mengikuti SKD pada 33 titik lokasi.

Untuk wilayah Bali, pelaksanaan dijadwalkan pada 25 September 2026 di Kantor Regional X BKN Denpasar dengan jumlah peserta sebanyak 86 orang.

Dalam rapat tersebut, panitia daerah diarahkan untuk memastikan seluruh aspek pelaksanaan, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, hingga dokumentasi kegiatan.

Pelayanan kepada peserta juga menjadi perhatian utama dengan mengedepankan sikap profesional, ramah, komunikatif, responsif, tidak diskriminatif, serta tetap tegas dalam menerapkan tata tertib dan ketentuan seleksi.

Panitia Kementerian Hukum akan berperan dalam membantu dan mendampingi peserta pada area di luar ruang ujian, khususnya registrasi dan ruang tunggu, serta tidak diperkenankan berada di dalam ruang ujian selama CAT berlangsung.