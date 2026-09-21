Kemenkum Bali Asah Disiplin & Sinergi Jajaran, Siap Menghadapi Tantangan Strategis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat kedisiplinan dan sinergi jajaran melalui pelaksanaan Apel Pagi Pegawai, Senin (21/9).

Apel dipimpin Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan diikuti jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Kadiv I Wayan Redana menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh pegawai, khususnya dalam penggunaan pakaian dinas.

Ia mengingatkan jajaran untuk memperhatikan ketentuan penggunaan pakaian dinas beserta seluruh atribut dan kelengkapannya sesuai arahan Sekjen Kementerian Hukum.

Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kedisiplinan, profesionalisme, dan citra institusi.

Memasuki akhir Triwulan III dan persiapan menuju Triwulan IV, I Wayan Redana juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergi dan kerja sama seluruh jajaran.

Baca Juga: Kemenkum Bali dan PERADI SAI Bersinergi Dorong Layanan Hukum Probono

Pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran agar senantiasa diselaraskan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian target organisasi.

Jajaran Kanwil Kemenkum Bali juga diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi agenda internasional di bidang kekayaan intelektual yang akan dilaksanakan pada awal Oktober.