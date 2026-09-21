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Kemenkum Bali Asah Disiplin & Sinergi Jajaran, Siap Menghadapi Tantangan Strategis

Senin, 21 September 2026 – 16:45 WIB
Kemenkum Bali Asah Disiplin & Sinergi Jajaran, Siap Menghadapi Tantangan Strategis - JPNN.com Bali
Kadiv Yankum Kanwil Kemenkum Bali I Wayan Redana memimpin apel pagi, Senin (21/9). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat kedisiplinan dan sinergi jajaran melalui pelaksanaan Apel Pagi Pegawai, Senin (21/9).

Apel dipimpin Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan diikuti jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Kadiv I Wayan Redana menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh pegawai, khususnya dalam penggunaan pakaian dinas.

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Ia mengingatkan jajaran untuk memperhatikan ketentuan penggunaan pakaian dinas beserta seluruh atribut dan kelengkapannya sesuai arahan Sekjen Kementerian Hukum.

Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kedisiplinan, profesionalisme, dan citra institusi.

Memasuki akhir Triwulan III dan persiapan menuju Triwulan IV, I Wayan Redana juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergi dan kerja sama seluruh jajaran.

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Pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran agar senantiasa diselaraskan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian target organisasi.

Jajaran Kanwil Kemenkum Bali juga diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi agenda internasional di bidang kekayaan intelektual yang akan dilaksanakan pada awal Oktober.

Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat kedisiplinan dan sinergi jajaran melalui pelaksanaan Apel Pagi Pegawai, Senin (21/9).
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TAGS   Kemenkum Bali Kadiv Yankum I Wayan Redana ASN Apel Pagi

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