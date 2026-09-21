Polri Antisipasi Ancaman Udara, Sapu Bersih Drone Liar di ITDC Nusa Dua

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Personel Satgas V Tindak Anti-Drone melakukan pengamanan ekstra ketat terhadap aktivitas ruang udara di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (21/9).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan dua agenda internasional yang berlangsung di Pulau Bali.

Pengamanan yang dipimpin Perwira Pengendali (Padal) Ipda Kadek Sudana tersebut disiagakan sejak pukul 08.00 WITA.

Petugas menerjunkan perangkat anti-drone canggih guna memantau serta memfilter penerbangan drone liar di sekitar lokasi.

Fokus pemantauan disebar di dua titik vital.

Pertama, di Hotel Westin Nusa Dua yang menjadi venue konferensi The 63rd International Association of Women Police (IAWP).

Kedua, di Hotel Merusaka Nusa Dua yang menggelar The 14th Senior Officer Meeting (SOM).

"Satgas Anti-Drone terus melakukan pemantauan udara menggunakan armada Drone Polri hingga seluruh rangkaian acara selesai," ujar Ipda Kadek Sudana.