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Menteri LH Puji Inovasi YKSS Menyulap Sampah Plastik di Bali Jadi Kaki Palsu

Senin, 21 September 2026 – 09:33 WIB
Menteri LH Puji Inovasi YKSS Menyulap Sampah Plastik di Bali Jadi Kaki Palsu - JPNN.com Bali
Menteri LH Jumhur Hidayat menerima kaki palsu produksi Yayasan Kaki Kita Senusantara (YKSS) di Kantor Kementerian LH. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohamad Jumhur Hidayat mengapresiasi produk kaki palsu yang dibuat Yayasan Kaki Kita Se-nusantara (YKKS) dan menyambut baik pemanfaatan sampah plastik menjadi produk bernilai guna.

Hal ini mengemuka dalam diskusi sejam lebih saat Menteri LH Jumhur Hidayat menerima audensi Pengurus YKKS, Jumat (18/9) lalu.

Ketua Dewan Pembina YKKS Putu Ivan Yunantana sekaligus Founder Bali Waste Cycle (BWC) ini didampingi Ketua YKKS Made Aditiasthana.

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Menteri Jumhur Hidayat didampingi Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Melda Mardalina.

Menteri Jumhur Hidayat dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak awal.

“Kalau bisa jangan diuraikan sampah, harus ada pemilahan kecuali organik.

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Yang anorganik pun bisa jadi seperti ini,” kata Menteri Jumhur Hidayat dengan bangga sambil menunjuk produk kaki palsu YKKS dalam pernyataan resminya.

Menurut Menteri LH, keberhasilan pemilahan sampah akan membuka lebih banyak peluang pemanfaatan sampah anorganik menjadi berbagai produk bernilai guna.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohamad Jumhur Hidayat mengapresiasi produk kaki palsu yang dibuat Yayasan Kaki Kita Se-nusantara (YKKS)
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TAGS   Menteri LH Menteri LH Jumhur Hidayat kaki palsu sampah Bali sampah plastik Yayasan Kaki Kita Se-nusantara Bali Waste Cycle YKSS

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