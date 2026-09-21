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Kalender Bali Senin (21/9): Tak baik Bersanggama, Sebaiknya Bercocok Tanam

Senin, 21 September 2026 – 05:25 WIB
Kalender Bali Senin (21/9): Tak baik Bersanggama, Sebaiknya Bercocok Tanam - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Senin 21 September 2026 bertepatan dengan Soma Umanis Bala. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (21/9) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Umanis Bala.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (21/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Senin 21 September 2026 bertepatan dengan Soma Umanis Bala: Tak baik untuk bersanggama, sebaiknya bercocok tanam
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TAGS   kalender Kalender Bali kalender bali Senin 21 September 2026 Soma Umanis Bala Ala Ayuning Dewasa Ayu Bersanggama bercocok tanam Hari Baik Kalender Bali

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