Eks Kapolres Lampung Timur Ukir Prestasi di Bali, Raih Penghargaan Internasional

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Perwira menengah (Pamen) Polda Lampung AKBP Hety Padmawati mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional.

AKBP Hetty Padmawati berhasil meraih penghargaan Leadership dalam ajang bergengsi International Association of Women Police (IAWP) Training Conference di Hotel The Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/9).

Penghargaan internasional tersebut diserahkan secara resmi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi serta dedikasi tingginya di lingkungan Polri, khususnya Korps Polisi Wanita (Polwan).

Capaian ini terasa makin istimewa lantaran penghargaan Leadership tersebut didasarkan pada rekam jejak kinerjanya saat menjabat sebagai Kapolres Lampung Timur.

Saat ini, AKBP Hety Padmawati telah mengemban amanah baru sebagai Wadir Reskrimum Polda Lampung.

AKBP Hety Padmawati tidak mampu menyembunyikan rasa bangganya karena bisa membawa nama harum Indonesia dan instansi Polda Lampung di tingkat dunia.

Bagi AKBP Hety Padmawati, raihan ini menjadi bukti konkret bahwa Polwan mampu mengukir prestasi gemilang tanpa mengesampingkan peran domestik.

"Saya bangga sekali mewakili Indonesia, khususnya Polda Lampung.