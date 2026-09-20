IAWP 2026: Kapolri Buka Peluang Polwan Pimpin Polri di Masa Depan

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kemungkinan Polri dipimpin oleh seorang polisi wanita (polwan).

Kapolri juga mendukung Polwan Indonesia terus meningkatkan kapasitas serta mempersiapkan diri menduduki posisi strategis di kepolisian.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat membuka The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/9).

"Suatu hari nanti, Polri mungkin saja dipimpin oleh seorang polwan.

Fakta ini telah ditunjukkan negara-negara mitra, termasuk Australia, Belanda, dan Barbados,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilansir dari Antara.

IAWP Annual Training Conference 2026 mempertemukan 450 peserta dari 43 negara.

Indonesia menjadi delegasi terbesar dengan 164 peserta, disusul Tanzania 48 peserta, Kanada 36 peserta, Amerika Serikat 19 peserta, Inggris 18 peserta, dan Australia 16 peserta.

Kapolri menegaskan setiap Polwan harus memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan mencapai jenjang kepemimpinan tertinggi.