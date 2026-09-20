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Kapolri Buka IAWP di Bali, Dorong Kesetaraan Gender & Kapasitas Polwan

Minggu, 20 September 2026 – 10:53 WIB
Kapolri Buka IAWP di Bali, Dorong Kesetaraan Gender & Kapasitas Polwan - JPNN.com Bali
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka ajang bergengsi International Association of Women Police (IAWP) Training Conference di Hotel The Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/9). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka ajang bergengsi International Association of Women Police (IAWP) Training Conference di Hotel The Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/9).

Kegiatan internasional yang diikuti perwakilan dari 43 negara ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 20 hingga 24 September 2026.

Forum ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi global antar-polisi wanita.

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"Melalui kegiatan yang sangat positif ini, kami berharap dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan semangat.

Terutama untuk meningkatkan kesetaraan gender di lingkungan kepolisian," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan pentingnya penguatan kapasitas Polwan, baik dalam pengembangan karier maupun pelaksanaan tugas di lapangan.

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Menurutnya, forum internasional ini merupakan wadah strategis untuk membahas berbagai isu krusial demi membentuk personel Polwan yang semakin profesional, adaptif, serta responsif dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian ke depan.

"Diharapkan menjadi wadah strategis agar Polwan semakin profesional, adaptif, dan responsif menghadapi tantangan tugas kepolisian ke depan," tutur Kapolri. (lia/jpnn)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka ajang bergengsi International Association of Women Police (IAWP) Training Conference di Hotel The Westin, Nusa Dua

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

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TAGS   Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo IAWP Bali polwan International Association of Women Police gender polisi wanita

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