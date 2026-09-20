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Gandeng TNI, Polri, dan BNN, Ada Apa di Lapas Perempuan Kerobokan?

Minggu, 20 September 2026 – 10:40 WIB
Gandeng TNI, Polri, dan BNN, Ada Apa di Lapas Perempuan Kerobokan? - JPNN.com Bali
Ilustrasi pintu depan Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Aparat Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menggelar razia gabungan dan tes urine serentak bersama aparat penegak hukum (APH), Jumat (18/9) lalu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menggelar razia gabungan dan tes urine serentak bersama aparat penegak hukum (APH), Jumat (18/9) lalu.

Razia yang melibatkan aparat TNI, Polri, BNN dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali ni untuk memperkuat pengawasan serta deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.

Pada saat razia, petugas gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kamar hunian dan barang-barang milik warga binaan.

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Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi keberadaan barang terlarang maupun benda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Barang-barang yang ditemukan selama pemeriksaan selanjutnya diamankan, diinventarisasi, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pada hari yang sama, tes urine juga dilaksanakan terhadap sejumlah petugas dan warga binaan lapas perempuan.

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Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas.

“Razia ini untuk memperkuat deteksi dini dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban,” kata Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Ni Luh Putu Andiyani dilansir dari Antara.

Perempuan Kelas IIA Kerobokan menggelar razia gabungan dan tes urine serentak bersama aparat penegak hukum (APH), Jumat (18/9) lalu.
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TAGS   Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Lapas Perempuan Kerobokan razia razia gabungan TNI Polri BNNP Bali Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali

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