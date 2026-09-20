JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Minggu (20/9): Baik untuk Melatih Kuda & Menyadap Tirta

Kalender Bali Minggu (20/9): Baik untuk Melatih Kuda & Menyadap Tirta

Minggu, 20 September 2026 – 06:01 WIB
Kalender Bali Minggu (20/9): Baik untuk Melatih Kuda & Menyadap Tirta - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 20 September 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Bala. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (20/9) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Bala.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Baca Juga:

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Baca Juga:

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (20/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Minggu 20 September 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Bala: Hari baik untuk melatih kuda & menyadap tirta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Melatih Kuda Menyadap Tirta Kalender Bali Minggu 20 September 2026 Redite Kliwon Bala Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Thijmen Goppel Bongkar Taktik Pesut Etam, Siap Redam Sayap Borneo FC - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Bongkar Taktik Pesut Etam, Siap Redam Sayap Borneo FC

  2. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 22 Pemain, Siap Menang Lagi - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 22 Pemain, Siap Menang Lagi

  3. Johnny Jansen Intip Kekuatan Borneo FC, Sentil Dewa United, Banyak Celah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Intip Kekuatan Borneo FC, Sentil Dewa United, Banyak Celah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU