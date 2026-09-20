Antrean Truk Mengular di Ketapang–Gilimanuk Berlanjut, ASDP Buka Suara

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan layanan penyeberangan di lintasan Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk.

Hal ini untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

Antrean panjang kendaraan logistik tersebut kembali mengular di jalur utama menuju Pelabuhan Ketapang.

Kondisi serupa terjadi di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, meski tidak separah di Ketapang.

Sekretaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale menyatakan sebanyak 24 kapal telah dikerahkan.

Pola operasinya disesuaikan secara dinamis mengikuti kondisi cuaca, gelombang, angin, arus laut, pasang surut, hingga kesiapan kapal dan dermaga.

"Dalam setiap penyesuaian pola operasi, keselamatan menjadi pertimbangan utama dan krusial.

Semua keputusan operasional dieksekusi melalui koordinasi erat bersama regulator, KSOP, dan BPTD," ujar Windy Andale dilansir dari Antara.