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Kalender Bali Sabtu (19/9): Baik untuk Kerja Bakti & Membuka Lahan Pertanian

Sabtu, 19 September 2026 – 05:35 WIB
Kalender Bali Sabtu (19/9): Baik untuk Kerja Bakti & Membuka Lahan Pertanian - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Sabtu 19 September 2026 bertepatan dengan Saniscara Wage Prangbakat. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (19/9) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Wage Prangbakat.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (19/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Sabtu 19 September 2026 bertepatan dengan Saniscara Wage Prangbakat: Hari baik untuk kerja bakti & membuka lahan pertanian
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TAGS   kalender Kalender Bali kerja bakti lahan pertanian Dewasa Ayu Kalender Bali Sabtu 19 September 2026 Saniscara Wage Prangbakat Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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