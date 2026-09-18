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Beban Imigrasi Ngurah Rai Bertambah, Ambil Alih Pengawasan Seluruh WNA di Badung

Jumat, 18 September 2026 – 09:51 WIB
Beban Imigrasi Ngurah Rai Bertambah, Ambil Alih Pengawasan Seluruh WNA di Badung - JPNN.com Bali
Layanan keimigrasian yang disediakan Imigrasi Ngurah Rai. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi mengemban tanggung jawab yang lebih luas dibanding sebelumnya. Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi mengemban tanggung jawab yang lebih luas dibanding sebelumnya.

Berdasar Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026, wilayah kerja Imigrasi Ngurah Rai kini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Badung.

Sebelumnya, cakupan kerja Imigrasi Ngurah Rai hanya terbatas pada tiga kecamatan, yakni Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan.

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Melalui penataan organisasi ini, tiga kecamatan, yakni Mengwi, Abiansemal, dan Petang yang semula berada di bawah naungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, kini resmi dialihkan ke Imigrasi Ngurah Rai.

Perluasan ini otomatis menambah cakupan pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian bagi warga negara asing (WNA) yang berdomisili di Mengwi, Abiansemal, dan Petang.

Tak hanya pelayanan administrasi, Imigrasi Ngurah Rai kini memegang kendali penuh atas pengawasan, penindakan hukum, hingga penanganan pengaduan masyarakat
terkait aktivitas WNA di seluruh pelosok Badung.

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Untuk mengimbangi besarnya tanggung jawab tersebut, pihak Imigrasi Ngurah Rai berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Pemkab Badung.

Terutama dengan aparat penegak hukum, hingga pemerintah tingkat desa dan kecamatan.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi mengemban tanggung jawab yang lebih luas dibanding sebelumnya setelah ada keputusan baru dari Kemenimipas
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TAGS   Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai imigrasi ngurah rai WNA badung imigrasi denpasar mengwi Abiansemal Petang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

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