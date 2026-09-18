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Mitra Prodin Gandeng YKKS Tebar Kepedulian, Bantu Kaki Palsu Penyandang Difabel

Jumat, 18 September 2026 – 09:22 WIB
Mitra Prodin Gandeng YKKS Tebar Kepedulian, Bantu Kaki Palsu Penyandang Difabel - JPNN.com Bali
Made Maruta, lansia penyandang difabel penerima bantuan kaki palsu donasi PT Mitra Prodin dan Yayasan Kaki Kita Senusantara. Foto; Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - PT Mitra Prodin menunjukkan kepeduliannya melalui penyaluran bantuan kaki palsu bagi lansia penyandang disabilitas asal Gianyar I Made Maruta, 84.

Bantuan ini diserahkan langsung melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, Rabu kemarin (16/9).

Dalam aksi sosial ini, Mitra Prodin menggandeng Yayasan Kaki Kita Senusantara (YKKS), bagian dari ekosistem Bhakti Rahayu Group sebagai pembuat, penyalur, sekaligus pendamping bagi penerima manfaat.

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Made Maruta diketahui menjalani amputasi pada 2020 lalu akibat penyakit diabetes.

Sejak saat itu, ruang gerak dan aktivitas sehari-harinya sangat terbatas hingga bergantung pada kursi roda.

Chief Operating Officer (COO) Mitra Prodin Erwin Johan menegaskan bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial perusahaan.

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Di usia ke-25 tahun, Mitra Prodin ingin keberadaannya membawa manfaat lebih luas, tak sekadar menjalankan bisnis.

Menurut Erwin Johan, perjalanan perusahaan diawali dari misi memberdayakan perempuan Bali agar mandiri secara finansial, terutama bagi lulusan SMP/SMA yang terbatas mengakses lapangan kerja.

PT Mitra Prodin menunjukkan kepeduliannya melalui penyaluran bantuan kaki palsu bagi lansia penyandang disabilitas asal Gianyar I Made Maruta, 84.
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TAGS   kaki palsu difabel PT Mitra Prodin gianyar penyandang difabel lansia amputasi Yayasan Kaki Kita Senusantara diabetes Bali

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