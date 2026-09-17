SMK Budi Luhur Rangkul Dua Raksasa Digital, Pangkas Kesenjangan Dunia Usaha

bali.jpnn.com, JAKARTA - SMK Budi Luhur Tangerang menjajaki kolaborasi strategis dengan PT Cyberindo Aditama (CBN) dan PT Digdaya Duta Digital (Digdaya).

Langkah ini diambil untuk memperkecil kesenjangan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan industri digital serta kreatif.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi di kantor CBN, Jakarta, Senin (14/9) lalu.

Pertemuan ini mempertemukan ekosistem pendidikan vokasi dengan para pelaku industri konektivitas, teknologi, hingga media.

Turut hadir dalam audiensi tersebut COO PT Digdaya Duta Digital Harry Dharma Setiawan, Strategic Education Alliances Department Head CBN Achmad Yahya Sjarifuddin, Kepala SMK Budi Luhur Joko Waluyo, serta perwakilan instansi mitra terkait.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengembangan Bluvocation Creative Festival (BCF) 2026, program tahunan berbasis Proyek Kreatif Kewirausahaan (PKK) yang telah memasuki tahun ketiga.

Program ini memberikan ruang bagi siswa untuk menghasilkan karya kreatif yang tidak hanya dinilai sebagai tugas pembelajaran, tetapi dikembangkan melalui proses produksi yang mendekati standar industri.

Puncak BCF 2026 direncanakan menghadirkan pemutaran film dan animasi karya siswa di bioskop komersial.