Kakanwil Eem Nurmanah Gelar Dialog Hukum, Edukasi Mahasiswa FISIP UNY

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali membuka ruang dialog dan berbagi wawasan mengenai penyelenggaraan kebijakan hukum kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (FISIP UNY).

Momentum itu terjadi saat Kuliah Kerja Lapangan mahasiswa FISIP UNY yang berlangsung di Aula Darmawangsa Kanwil Kementerian Hukum Bali, Rabu (16/9).

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman praktis mengenai peran dan fungsi Kementerian Hukum sekaligus melihat secara langsung dinamika pelaksanaan kebijakan hukum nasional di tingkat daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana serta para Pejabat Manajerial.

Dosen Pendamping FISIP UNY Dr. Yayuk Hidayah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Bali atas penerimaan dan fasilitasi yang diberikan kepada para mahasiswa.

Menurutnya, kegiatan Kuliah Kerja Lapangan menjadi bagian penting dalam mempertemukan pembelajaran akademik dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui interaksi langsung dengan jajaran Kanwil Kemenkum Bali, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang lebih konkret mengenai birokrasi, pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan hukum di daerah.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara FISIP UNY dan Kanwil Kemenkum Bali.