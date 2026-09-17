JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik di Bali Kamis (17/9): Sanur, Mengwi & Gianyar Terdampak

Info Pemadaman Listrik di Bali Kamis (17/9): Sanur, Mengwi & Gianyar Terdampak

Kamis, 17 September 2026 – 09:14 WIB
Info Pemadaman Listrik di Bali Kamis (17/9): Sanur, Mengwi & Gianyar Terdampak - JPNN.com Bali
Petugas PLN melakukan perbaikan jaringan listrik yang terdampak angin kencang di salah satu titik lokasi di Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Kamis hari ini (17/9) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Kamis hari ini (17/9):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Bali Jadwal Pemadaman Listrik Bali pemadaman listrik PT PLN Persero PLN UID Bali sanur mengwi gianyar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Brandon Wilson Puji Efek Formasi Baru Bali United, Persaingan Starter Kian Ketat - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puji Efek Formasi Baru Bali United, Persaingan Starter Kian Ketat

  2. Bali United Sapu Bersih Laga Kandang, Kadek Arel Tatap Laga Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Bali United Sapu Bersih Laga Kandang, Kadek Arel Tatap Laga Kontra Borneo FC

  3. Jadwal Super League: Persija Terusir dari SGBK, Borneo FC & Dewa United Terdampak - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija Terusir dari SGBK, Borneo FC & Dewa United Terdampak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU