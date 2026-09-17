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Angin Kencang dan Cuaca Kering di Buleleng Punya Potensi Bahaya, Waspada!

Kamis, 17 September 2026 – 07:07 WIB
Angin Kencang dan Cuaca Kering di Buleleng Punya Potensi Bahaya, Waspada! - JPNN.com Bali
Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan di Bali. ANTARA/HO-Manggala Agni

bali.jpnn.com, BULELENG - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Buleleng mewanti-wanti warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran.

Musim kemarau yang disertai angin kencang berpotensi memicu lonjakan kasus kebakaran di Bali Utara.

Kondisi cuaca kering membuat material seperti rumput, semak, dan sampah sangat mudah terbakar.

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Situasi ini kian memburuk jika diterjang angin kencang yang mempercepat penyebaran api.

"Jangan anggap sepele sumber api sekecil apa pun.

Kondisi kering membuat api lebih cepat menyala, dan jika ada angin kencang, penyebarannya sulit dikendalikan," ujar Kepala Damkarmat Buleleng I Gede Arya Suardana dilansir dari Antara.

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I Gede Arya Suardana mengimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar.

Jika beraktivitas menggunakan api, warga wajib memastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan.

Musim kemarau yang disertai angin kencang berpotensi memicu lonjakan kasus kebakaran di Bali Utara, khususnya di wilayah BUleleng
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TAGS   angin kencang kemarau musim kemarau cuaca Buleleng cuaca kering Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Buleleng kebakaran

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