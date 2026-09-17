Angin Kencang dan Cuaca Kering di Buleleng Punya Potensi Bahaya, Waspada!

bali.jpnn.com, BULELENG - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Buleleng mewanti-wanti warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran.

Musim kemarau yang disertai angin kencang berpotensi memicu lonjakan kasus kebakaran di Bali Utara.

Kondisi cuaca kering membuat material seperti rumput, semak, dan sampah sangat mudah terbakar.

Situasi ini kian memburuk jika diterjang angin kencang yang mempercepat penyebaran api.

"Jangan anggap sepele sumber api sekecil apa pun.

Kondisi kering membuat api lebih cepat menyala, dan jika ada angin kencang, penyebarannya sulit dikendalikan," ujar Kepala Damkarmat Buleleng I Gede Arya Suardana dilansir dari Antara.

I Gede Arya Suardana mengimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar.

Jika beraktivitas menggunakan api, warga wajib memastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan.