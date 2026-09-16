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Bali Incar Tuan Rumah Kongres Dokter Kulit Dunia 2031, Koster Buka Suara

Rabu, 16 September 2026 – 18:48 WIB
Bali Incar Tuan Rumah Kongres Dokter Kulit Dunia 2031, Koster Buka Suara - JPNN.com Bali
Gubernur Koster menerima jajaran Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) di Jayasabha, Denpasar, Selasa (15/9). Koster mendukung Bali jadi tuan rumah World Congress of Dermatology (WCD) 2031. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Bali sebagai tuan rumah World Congress of Dermatology (WCD) 2031.

Komitmen tersebut disampaikan Koster saat menerima jajaran Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) di Jayasabha, Denpasar, Selasa (15/9).

Koster menegaskan Pemprov Bali siap menerbitkan rekomendasi resmi serta menyokong segala kebutuhan PERDOSKI dalam menghadapi proses bidding ajang internasional tersebut.

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"Tentu saya dukung dan berikan rekomendasi. Apa-apa yang diperlukan untuk World Congress of Dermatology, sampaikan," ujar Koster.

Koster optimistis Bali memiliki peluang besar menyingkirkan pesaingnya.

Optimisme ini berkaca pada kesuksesan Bali dalam memfasilitasi berbagai ajang akbar dunia, seperti KTT G20 dan World Water Forum ke-10 pada 2024 lalu.

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"Daya tarik Bali luar biasa untuk event internasional. Infrastruktur, fasilitas, hingga kekayaan budaya. Alam Bali juga sudah teruji," kata Koster.

Sebelumnya, Ketua Umum PERDOSKI periode 2024–2027 dr. Hanny Nilasari menjelaskan bahwa Indonesia mengusung Bali untuk bersaing dengan lima negara lain.

Gubernur Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Bali sebagai tuan rumah World Congress of Dermatology (WCD) 2031.
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TAGS   Koster gubernur koster World Congress of Dermatology Bali WCD 2031 Indonesia Meksiko PERDOSKI pemprov bali Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia

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