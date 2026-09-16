JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Rabu (16/9), Cek!

Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Rabu (16/9), Cek!

Rabu, 16 September 2026 – 05:43 WIB
Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Rabu (16/9), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan persembahyangan saat piodalan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (16/9) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Umanis Prangbakat.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (16/9) saat Buda Umanis Prangbakat: Jembrana, Tabanan, Kuta, Buleleng, Tampaksiring, Nusa Penida
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Buda Umanis Prangbakat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Sapu Bersih Laga Kandang, Kadek Arel Tatap Laga Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Bali United Sapu Bersih Laga Kandang, Kadek Arel Tatap Laga Kontra Borneo FC

  2. Jadwal Super League: Persija Terusir dari SGBK, Borneo FC & Dewa United Terdampak - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija Terusir dari SGBK, Borneo FC & Dewa United Terdampak

  3. Bali United Nyaman di Puncak Klasemen, Johnny Jansen Sorot Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Bali United Nyaman di Puncak Klasemen, Johnny Jansen Sorot Mental Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU