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Koster Buka-bukaan Soal Anggaran Bencana Bali, Antisipasi Musim Hujan

Selasa, 15 September 2026 – 18:53 WIB
Koster Buka-bukaan Soal Anggaran Bencana Bali, Antisipasi Musim Hujan - JPNN.com Bali
Sejumlah wisatawan asing dievakusi dengan perahu karet Tagana (Taruna Siaga Bencana) Badung di Legian, Kuta, Badung, saat banjir Desember 2025 lalu. Foto: Ali Mustofa/JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali memastikan kesiapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali dalam mengantisipasi dampak musim hujan yang mulai terjadi pada September ini.

Gubernur Wayan Koster menegaskan tidak ada kenaikan nominal pagu anggaran kebencanaan dalam Raperda Perubahan APBD 2026.

Alokasi anggaran induk saat ini dinilai masih sangat memadai.

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“Pos belanja tidak terduga masih cukup, dan setiap ada kebutuhan terkait penanganan bencana selalu direalisasikan," kata Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Menurut Koster, realisasi anggaran kebencanaan saat ini baru mencapai 50 persen.

BPBD Bali juga telah menjalankan manajemen mitigasi dan antisipasi bencana dengan baik.

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Berdasar data, total alokasi anggaran BPBD Bali pada 2026 mencapai Rp 24,8 miliar.

Perinciannya, porsi anggaran prioritas dialokasikan sebesar Rp 6,4 miliar lebih, sementara anggaran penunjang sebesar Rp 18,3 miliar lebih.

Gubernur Wayan Koster menegaskan tidak ada kenaikan nominal pagu anggaran kebencanaan dalam Raperda Perubahan APBD 2026.
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TAGS   Koster gubernur koster Raperda Perubahan APBD 2026 Bali musim hujan Anggaran Bencana bpbd bali

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