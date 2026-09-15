JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pos SAR Jembrana Diusulkan Naik Kelas Jadi Kantor Kelas IV, Perannya Vital

Pos SAR Jembrana Diusulkan Naik Kelas Jadi Kantor Kelas IV, Perannya Vital

Selasa, 15 September 2026 – 18:32 WIB
Pos SAR Jembrana Diusulkan Naik Kelas Jadi Kantor Kelas IV, Perannya Vital - JPNN.com Bali
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar I Nyoman Sidakarya melakukan audiensi dengan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Senin (14/9) terkait rencana pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas IV. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melalui KemenPAN-RB mengusulkan peningkatan status Pos SAR Jembrana menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas IV.

Rencana strategis ini dimantapkan saat Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar I Nyoman Sidakarya melakukan audiensi dengan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Senin (14/9).

Menurut I Nyoman Sidakarya, Jembrana merupakan pintu gerbang utama penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali.

Baca Juga:

Tingginya mobilitas logistik, pariwisata, hingga arus penumpang di Pelabuhan Gilimanuk membawa konsekuensi tingginya potensi risiko kecelakaan, khususnya di sektor pelayaran.

Keberadaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas IV ini guna mempercepat waktu tanggap (response time) penanganan musibah dan kecelakaan.

Oleh karena itu, Basarnas terus bersinergi dengan instansi terkait, termasuk BPBD Jembrana, dalam setiap operasi SAR.

Baca Juga:

"Sebagai salah satu syarat pengajuan peningkatan status Pos SAR menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas IV, kami memerlukan surat rekomendasi resmi dari Pemkab Jembrana," ujar Sidakarya.

Rencana tersebut mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh dari Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Basarnas melalui KemenPAN-RB mengusulkan peningkatan status Pos SAR Jembrana menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas IV.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pos SAR Jembrana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas IV Basarnas Kemenpan RB basarnas bali pelabuhan gilimanuk Bali Jawa Bupati Jembrana Kembang Hartawan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Sapu Bersih Laga Kandang, Kadek Arel Tatap Laga Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Bali United Sapu Bersih Laga Kandang, Kadek Arel Tatap Laga Kontra Borneo FC

  2. Jadwal Super League: Persija Terusir dari SGBK, Borneo FC & Dewa United Terdampak - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija Terusir dari SGBK, Borneo FC & Dewa United Terdampak

  3. Bali United Nyaman di Puncak Klasemen, Johnny Jansen Sorot Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Bali United Nyaman di Puncak Klasemen, Johnny Jansen Sorot Mental Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU