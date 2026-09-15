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Kalender Bali Selasa (15/9): Baik Membentuk Organisasi & Melakukan Yoga

Selasa, 15 September 2026 – 05:38 WIB
Kalender Bali Selasa (15/9): Baik Membentuk Organisasi & Melakukan Yoga - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Selasa 15 September 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Prangbakat. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (15/9) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Prangbakat.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (15/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Selasa 15 September 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Prangbakat: Hari baik untuk membentuk organisasi & melakukan tapa serta yoga
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Selasa 15 September 2026 Hari Baik Membentuk Organisasi Hari Baik Melakukan Yoga Dewasa Ayu Anggara Kasih Prangbakat Hari Baik Kalender Bali Ala Ayuning Dewasa Ayu

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