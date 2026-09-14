Guru Besar Undhira Bali Jadi Jadi Adjunct Professor di VIT India, Go Global

bali.jpnn.com, DENPASAR - Universitas Dhyana Pura (Undhira) Bali tancap gas memperkuat komitmen internasionalisasi pendidikan tinggi melalui pengembangan jejaring akademik, mobilitas dosen, dan kolaborasi lintas negara.

Komitmen tersebut diwujudkan lewat penunjukan Prof. Dr. I Nengah Laba sebagai Adjunct Professor di Vellore Institute of Technology (VIT), India.

Penugasan strategis ini menjadi pijakan penting bagi Undhira untuk memperluas kontribusi akademik di kancah global, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara Indonesia dan India.

Melalui peran baru tersebut, Prof. Laba berkesempatan berkontribusi langsung dalam kegiatan pembelajaran, pertukaran pengetahuan, pengembangan riset, hingga penguatan kolaborasi antarlembaga.

Ketua Yayasan Dhyana Pura Dr. dr. I Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS, mengapresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan internasional yang diraih oleh dosen Undhira tersebut.

"Yayasan Dhyana Pura mengapresiasi dan mendukung penuh kehadiran Prof. Dr. I Nengah Laba sebagai Adjunct Professor di VIT India.

Kepercayaan ini merupakan kebanggaan bagi Undhira sekaligus bukti kapasitas dosen kita di tingkat global," ujar Dr. dr. I Made Nyandra.

Ia menambahkan pihak yayasan berkomitmen terus mendorong mobilitas akademik internasional guna meningkatkan mutu pendidikan, reputasi institusi, dan keberlanjutan kerja sama dengan mitra global.