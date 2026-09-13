Hiu Paus Raksasa Terdampar di Pantai Pengeragoan Jembrana Bali, Lihat

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Seekor hiu paus berukuran besar terdampar di Pantai Pengeragoan, Desa Pengeragoan, Pekutatan, Jembrana, Bali, Sabtu (12/9).

Jajaran Polsek Pekutatan langsung bergerak cepat mengamankan lokasi terdamparnya satwa laut dilindungi itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

"Satwa laut ini ditemukan tadi pagi.

Dari pola di tubuhnya yang berwarna gelap dengan bintik-bintik putih serta memiliki sirip di punggung, diduga kuat jenis hiu paus," ujar Kapolsek Pekutatan Kompol Benyamin Nikijuluw dilansir dari Antara.

Begitu menerima laporan warga, personel Polsek Pekutatan langsung meluncur ke wilayah pantai Banjar Pengeragoan Dauh Tukad.

Petugas kepolisian memasang garis pengaman dan menertibkan warga di sekitar lokasi.

Kompol Benyamin menegaskan bahwa proses identifikasi dan penanganan medis satwa laut tersebut diserahkan penuh kepada ahli dari instansi terkait.

Demi keselamatan warga serta perlindungan satwa, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mendekat.