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Kalender Bali Minggu (13/9): Tak Baik untuk Menikah atau Menggelar Rapat

Minggu, 13 September 2026 – 05:57 WIB
Kalender Bali Minggu (13/9): Tak Baik untuk Menikah atau Menggelar Rapat - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Sabtu 13 September 2026 bertepatan dengan Redite Pon Prangbakat. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (13/9) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Pon Prangbakat.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (13/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Minggu 13 September 2026 bertepatan dengan Redite Pon Prangbakat: Tak baik untuk menikah atau menggelar rapat, kecuali
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TAGS   kalender Kalender Bali menikah rapat Dewasa Ayu Kalender Bali Minggu 13 September 2026 Redite Pon Prangbakat Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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