Art & Bali 2026: Wamen Ekraf Dorong Seni Lokal Tembus Pasar Global

bali.jpnn.com, TABANAN - Art & Bali 2026 kembali berlangsung di Nuanu Creative City, Tabanan, Bali.

Pameran seni, desain dan budaya edisi kedua yang berlangsung hingga Minggu (13/9) besok dibuka secara resmi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Irene Umar, Jumat (11/9) kemarin.

Mengusung tema berkelanjutan Bridging Dichotomies, Art & Bali 2026 menghadirkan lebih dari 300 seniman dan 23 galeri.

Uniknya, seluruh presentasi galeri, instalasi khusus, hingga pertunjukan disebar di area terbuka kawasan Nuanu, bukan di dalam gedung konvensi.

Tahun ini, pameran utama mempertemukan para kreator asal India dan Indonesia untuk mengeksplorasi warisan keterampilan tangan dan kerja kreatif.

Jangkauan acara juga diperluas dengan merangkul desainer, kurator, hingga kolektor dari Asia Tenggara dan global.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Irene Umar mengapresiasi tinggi gelaran ini.

Menurutnya, potensi besar seni, mode, kriya, dan desain Indonesia perlu terus dijembatani ke pasar yang lebih luas.