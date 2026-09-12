ENSIA 2026: Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Borong 69 Trofi di Bali

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Sebanyak 69 penghargaan berhasil diraih dalam ajang Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026 yang diselenggarakan oleh PT SUCOFINDO (Persero).

Penghargaan tersebut terdiri atas 11 predikat Platinum, 18 predikat Gold, dan 39 predikat Silver, serta 1 penghargaan Local Hero Inspiratif.

Penghargaan diserahkan dalam ajang ENSIA 2026 yang berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (10/9).

Puluhan penghargaan yang diraih Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus merupakan kontribusi dari berbagai unit operasi yang secara konsisten menjalankan program inovasi dan keberlanjutan.

Mulai dari Fuel Terminal Maumere, Fuel Terminal Tuban, Fuel Terminal Sanggaran, Fuel Terminal Madiun, Fuel Terminal Malang dan Integrated Terminal Surabaya.

Kemudian Integrated Terminal Tenau, Integrated Terminal Tanjung Wangi, Integrated Terminal Ampenan dan Integrated Terminal Bima.

Lalu Aviation Fuel Terminal Lombok (BIL), Aviation Fuel Terminal Juanda, Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai, serta Bitumen Plant Gresik.