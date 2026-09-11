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Wamenko Hanif Blak-blakan, Penutupan SPPG Tanpa SLHS Berlanjut

Jumat, 11 September 2026 – 09:20 WIB
Wamenko Hanif Blak-blakan, Penutupan SPPG Tanpa SLHS Berlanjut - JPNN.com Bali
Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq berbicara kelanjutan penelusuran SPPG tanpa SLHS di Denpasar, Kamis (10/9). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyaringan dan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dipastikan berlanjut.

Menurut Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq, langkah tegas ini akan dilakukan secara bertahap dan sistematis.

“Karena volumenya cukup besar, jadi dilakukan secara bertahap dan sistematis,” kata Hanif Faisol Nurofiq di Denpasar, Kamis (10/9) kemarin.

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Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melakukan evaluasi dan penyaringan fasilitas penyedia makanan di lapangan.

Pemerintah tetap memperhitungkan berbagai aspek teknis agar penataan operasional berjalan terukur tanpa mengabaikan aspek perlindungan keselamatan publik.

“Banyak hal yang harus dipertimbangkan, tetapi memang ketegasan harus diambil, tidak bisa tidak, karena kondisi seperti ini (kasus keracunan) tidak boleh terulang di masyarakat,” ujar Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari Antara.

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Yang jelas, penyaringan dan penertiban terhadap seluruh unit penyedia makanan bergizi yang belum memenuhi kriteria SLHS tersebut akan terus berlanjut.

Hal ini sejalan dengan kebijakan tegas yang diambil oleh BGN.

Penyaringan dan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dipastikan berlanjut.
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TAGS   Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq SPPG SLHS Bali Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Badan Gizi Nasional

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