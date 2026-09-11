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CRBC dan Nindya Karya Groundbreaking PPN Pengambengan, Ini Jadwalnya

Jumat, 11 September 2026 – 06:06 WIB
CRBC dan Nindya Karya Groundbreaking PPN Pengambengan, Ini Jadwalnya - JPNN.com Bali
Ilustrasi PPN Pengambengan Jembrana, Bali yang bakal disulap jadi Pelabuhan Perikanan Internasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini. Foto: Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana, Bali, dimulai akhir September 2026.

Kepala PPN Pengambengan Kartono mengatakan seluruh administrasi telah rampung.

Kontrak kerja sama pun sudah ditandatangani di Jakarta pada 7 Agustus lalu bersama pihak kontraktor, yaitu CRBC dan Nindya Karya.

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"Kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama akan dilaksanakan tanggal 29 September," ujar Kartono saat sosialisasi pelaksanaan konstruksi di Gedung Ir. Soekarno, Negara, Kamis (10/9) kemarin.

Proyek pengembangan PPN Pengambengan ini merupakan bagian dari program Integrative Fishing Port and International Fish Market (FIS-1) yang didukung pendanaan dari Islamic Development Bank (IsDB).

Ke depan, proyek yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) itu dirancang menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap modern yang efisien dan terintegrasi dengan rantai pasok hilir.

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Hal senada dilontarkan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

"Perencanaan pelabuhan ikan internasional ini sudah ada sejak 2019.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana, Bali, dimulai akhir September 2026, digarap CRBC dan Nindya Karya
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TAGS   Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Pengambengan PSN 2026 CRBC Nindya Karya Groundbreaking PPN Pengambengan Bupati Jembrana Kembang Hartawan Islamic Development Bank IDB

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