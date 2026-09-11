JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Jumat (11/9), Cek!

Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Jumat (11/9), Cek!

Jumat, 11 September 2026 – 05:18 WIB
Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Jumat (11/9), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi upacara piodalan saat tilem ketiga hari ini. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (11/9) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Umanis Menail.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Ketiga.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Jumat (11/9) saat Sukra Umanis Menail: Aci-aci Penguripan Gumi di Pura Ulun Kulkul Besakih
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan tilem ketiga Sukra Umanis Menail

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Queven Inacio Senang Cetak Gol di Laga Debut, Fokus Kontra Isenmulang FC - JPNN.com Bali

    Queven Inacio Senang Cetak Gol di Laga Debut, Fokus Kontra Isenmulang FC

  2. 9 Laga Terbanyak Disaksikan Penonton: Persib vs PSM Terbanyak, Bali United? - JPNN.com Bali

    9 Laga Terbanyak Disaksikan Penonton: Persib vs PSM Terbanyak, Bali United?

  3. Laga Kontra PSS Bikin Bali United Rugi Besar, Sanksi Komdis PSSI Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Laga Kontra PSS Bikin Bali United Rugi Besar, Sanksi Komdis PSSI Penyebabnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU