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Kalender Bali Jumat (11/9): Baik Membuat Tombak Penangkap Ikan

Jumat, 11 September 2026 – 05:10 WIB
Kalender Bali Jumat (11/9): Baik Membuat Tombak Penangkap Ikan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Menail. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (11/9) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Umanis Menail.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Ketiga.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (11/9) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Menail: Hari baik membuat tombak penangkap ikan.
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TAGS   kalender Kalender Bali Tombak Penangkap Ikan tilem ketiga Kalender Bali Jumat 11 September 2026 Sukra Umanis Menail Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

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