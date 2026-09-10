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Grab & OVO Edukasi 1.400 UMKM di 10 Kota, Dorong untuk Naik Kelas

Kamis, 10 September 2026 – 22:23 WIB
Grab & OVO Edukasi 1.400 UMKM di 10 Kota, Dorong untuk Naik Kelas - JPNN.com Bali
Salah seorang Mitra GrabMerchant berbagi pengalamannya dalam mengembangkan bisnis melalui ekosistem Grab di depan ratusan peserta Teras Perwira Spesial Ulang Tahun 2026 di Denpasar. Foto: Grab for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Grab bersama OVO Finansial merampungkan rangkaian Teras Perwira, akronim Temu Ramah Sapa dan Sharing Perkumpulan Wirausaha Spesial Ulang Tahun 2026.

Program tahunan yang memasuki tahun kelima ini membekali 1.400 Mitra GrabMerchant di 10 kota besar Indonesia, mulai dari Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, hingga Makassar.

Digelar sepanjang Agustus hingga awal September 2026, ajang ini digelar untuk memperingati Hari UMKM Nasional sekaligus mendukung Bulan Literasi Keuangan OJK.

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Pada sesi workshop, para peserta mendapatkan pembekalan praktis untuk menjawab tiga kebutuhan mendasar pelaku usaha agar produk mudah ditemukan oleh
konsumen, harga jual dihitung dengan tepat, dan peluang pasar terbaca lebih cepat.

Materinya mencakup strategi pemasaran digital melalui GrabAds agar produk lebih mudah ditemukan konsumen.

Kemudian penggunaan fitur BisaMatika untuk menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP), biaya layanan, dan komisi promosi.

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Lalu penggunaan Asisten AI GrabMerchant sebagai mitra virtual untuk menganalisis kinerja toko, ide menu, hingga strategi jualan.

Program ini juga mengenalkan akses permodalan yang aman dan fleksibel melalui GrabModal Mantul by OVO Finansial.

Program Teras Perwira membekali 1.400 Mitra GrabMerchant di 10 kota besar Indonesia, mulai dari Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, hingga Makassar.
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TAGS   Grab OVO UMKM Denpasar Teras Perwira Mitra GrabMerchant GrabAds Asisten AI GrabMerchant

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