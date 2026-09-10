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Philips Lighting Store Hadir di Denpasar, Incar Pasar Properti Bali

Kamis, 10 September 2026 – 21:45 WIB
Philips Lighting Store Hadir di Denpasar, Incar Pasar Properti Bali - JPNN.com Bali
Produsen lampu berkualitas tinggi Philips memperluas jangkauan pemasarannya ke Pulau Bali melalui pembukaan Philips Lighting Store di ATIKA Denpasar, Jalan Gatot Subroto, Denpasar, Kamis (10/9). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Produsen lampu berkualitas tinggi Philips memperluas jangkauan pemasarannya ke Pulau Bali melalui pembukaan Philips Lighting Store di ATIKA Denpasar, Jalan Gatot Subroto, Denpasar, Kamis (10/9).

Gerai anyar ini menjadi toko resmi Philips Lighting pertama yang berdiri di luar Pulau Jawa.

President Director Signify Indonesia Dedy Bagus Pramono mengatakan Bali masuk dalam jajaran lima besar pasar pencahayaan residensial di Indonesia.

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Pesatnya pembangunan hunian, vila, resor, dan akomodasi pariwisata menjadi alasan utama optimisme perusahaan untuk memperkuat kehadiran Philips di Provinsi Bali.

"Bali adalah salah satu dari top five market dengan pertumbuhan hunian yang sangat aktif di Indonesia.

Bahkan secara penjualan, Bali termasuk yang terdepan dibandingkan area lain," ujar Dedy Bagus Pramono, Kamis (10/9).

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Yang paling penting, Signify juga memiliki mitra lokal yang dinilai memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan bisnis pencahayaan di Bali.

“Kami ingin lebih memperkuat lagi komitmen kami untuk lebih dekat pada konsumen yang ada di Bali dan Denpasar khususnya,” katanya.

Philips memperluas jangkauan pemasarannya ke Pulau Bali melalui pembukaan Philips Lighting Store di ATIKA Denpasar, di Jalan Gatot Subroto, Kamis (10/9)
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TAGS   Philips Philips Lighting Store Atika Denpasar Denpasar Bali properti pasar properti Jawa bisnis pencahayaan

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