Bali Defisit 990 Guru, Minta Formasi CPNS & PPPK ke Pusat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi IV DPRD Bali menyoroti krisis tenaga pendidik di Provinsi Bali yang saat ini mencapai 990 orang.

Penanganan masalah pendidikan mulai dari persoalan sumber daya manusianya, kebutuhan dan kualitas guru dan kepala sekolah turut mempengaruhi kredibilitas satuan pendidikan.

Hal ini tercermin dari masih banyaknya sekolah yang kurang diminati orang tua atau calon peserta didik, akhirnya terbentuklah narasi-narasi sekolah favorit.

"Soal kekurangan guru di Provinsi Bali, kami ingin kepastian angka yang riil.

Dari usulan yang masuk sebanyak 990 orang.

Jadi, kesimpulan sementara Bali kekurangan guru sebesar itu," ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta dilansir dari Antara.

Untuk anggaran pendidikan diusulkan sebesar Rp1,3 triliun yang sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai.

Mantan Bupati Klungkung ini mengingatkan agar pemenuhan wajib 20 persen benar-benar menjawab kebutuhan riil sekolah di lapangan, termasuk perbaikan gedung rusak dan sekolah yang sepi peminat.