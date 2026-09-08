Buleleng Mencekam, Kebakaran Lahan dan Rumah Tersebar di Enam Titik

bali.jpnn.com, BULELENG - Musibah kebakaran di Bali terus meluas.

Enam insiden kebakaran dilaporkan terjadi di Buleleng sejak Senin (7/9) kemarin.

Enam kejadian tersebut terdiri atas tiga kebakaran lahan dan tiga kebakaran rumah.

Kebakaran lahan terjadi di Desa Ularan dengan luas area terdampak sekitar 50 are, sedangkan di Banjar Dinas Konci, Desa Tigawasa, dan Desa Pangkung Paruk masing-masing 30 are.

Tiga kebakaran lainnya melanda rumah warga di Desa Gitgit, Jalan Jalak Putih LC 8 Blok B, dan Desa Bengkel.

Di Gitgit, api membakar bagian dapur dan bangunan rumah, sedangkan di Jalan Jalak Putih api menghanguskan bagian atap rumah, kompor, dan sejumlah pakaian.

Insiden kebakaran di enam lokasi dalam sehari memaksa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Buleleng, turun tangan agar api tidak meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar.

Kepala Damkarmat Buleleng Gede Arya Suardana mengatakan petugas langsung bergerak cepat menuju enam lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.