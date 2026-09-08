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Bandara Bali Buka Lagi Penerbangan Rute Jakarta & Bandung, Ruang Udara Aman

Selasa, 08 September 2026 – 17:11 WIB
Bandara Bali Buka Lagi Penerbangan Rute Jakarta & Bandung, Ruang Udara Aman - JPNN.com Bali
Pesawat Garuda melintas di landasan pacu alias runway Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, untuk terbang. Aktivitas Bandara Bali kembali normal setelah erupsi Gunung Anak Krakatau mereda. Foto: ANTARA/HO-Bandara Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali kembali melayani rute domestik yang sebelumnya ditutup karena terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Sebelumnya, selama dua hari sejak Minggu (6/9) lalu, setidaknya 108 penerbangan dengan 13 ribu calon penumpang terdampak erupsi gunung di Selat Sunda itu.

Masing-masing untuk rute Denpasar ke Bandara Soetta (CGK), Perdanakusuma (HLP) dan Husein Sastranegara Bandung (BDO).

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“Kami menyampaikan mulai Selasa (8/9) dini hari, operasional penerbangan di Bandara Bali untuk rute Tangerang, Jakarta dan Bandung kembali beroperasi secara normal,” kata General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati dilansir dari Antara.

Pembukaan operasional bandara tersebut berdasar tiga dokumen Notice to Airmen (NOTAM) yang diterbitkan AirNav Indonesia.

Masing-masing dengan nomor A3395/26 NOTAMR A3387/26, A3396/26 NOTAMR A3386/26, dan C1123/26 NOTAMR C1116/26.

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NOTAM tersebut mengatur perihal pembukaan kembali aerodrome dan pengoperasian kembali operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta pada 8 September 2026 pukul 00.30 WIB.

Kemudian Bandara Halim Perdanakusuma nomor pada 8 September 2026 pukul 00.40 WIB, dan Bandara Husein Sastranegara pada 8 September 2026 pukul 00.42 WIB.

Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali kembali melayani rute domestik yang sebelumnya ditutup karena terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
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TAGS   bandara bali Bandara I Gusti Ngurah Rai Bandara Soekarno-Hatta Bandara Husein Sastranegara Bandara Halim Gunung Anak Krakatau erupsi AirNav Indonesia Garuda Indonesia citilink

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