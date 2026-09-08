JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Wagub Giri Prasta Klaim Promosi ASN Bebas KKN, Sistem Merit Jadi Kunci

Wagub Giri Prasta Klaim Promosi ASN Bebas KKN, Sistem Merit Jadi Kunci

Selasa, 08 September 2026 – 15:58 WIB
Wagub Giri Prasta Klaim Promosi ASN Bebas KKN, Sistem Merit Jadi Kunci - JPNN.com Bali
Wagub Giri Prasta saat Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (7/9). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali Bali mempercepat transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.

Oleh karena itu, Pemprov Bali fokus menerapkan sistem merit dan manajemen talenta sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Melalui sistem ini, pengisian jabatan strategis dan pengembangan karier ASN benar-benar didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta potensi.

Baca Juga:

Jadi, bukan atas dasar pertimbangan subjektif, KKN, maupun dinamika politik praktis," ujar Wagub Giri Prasta saat Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (7/9).

Komitmen Pemprov Bali dalam tata kelola kepegawaian membuahkan hasil positif.

Kepala BKPSDM Bali I Wayan Budiasa memaparkan bahwa indeks sistem merit Pemprov Bali berhasil meraih angka 0,94 dengan Kategori IV alias Sangat Baik.

Baca Juga:

Capaian tersebut didorong oleh komitmen pimpinan, regulasi yang mendukung, penguatan manajemen kinerja, serta digitalisasi data kepegawaian terintegrasi melalui sejumlah aplikasi unggulan.

Ada aplikasi SIMATA yang fokus pada pemetaan talenta dan talent pool, SIKEPO untuk pengelolaan kinerja ASN.

Pemprov Bali fokus menerapkan sistem merit untuk mempercepat transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju birokrasi yang profesional dan berkelas
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Wagub Giri Prasta pemprov bali ASN ASN Pemprov Bali KKN Sistem Merit BKPSDM Bali politik praktis DPD RI Kantor Regional X BKN Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Rugi Besar, Tiga Pemain Asing Cedera, Bukan Hanya Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Tiga Pemain Asing Cedera, Bukan Hanya Joao Ferrari

  2. Bek Bali United Joao Ferrari Absen Pada Laga Perdana, Apa yang Terjadi? - JPNN.com Bali

    Bek Bali United Joao Ferrari Absen Pada Laga Perdana, Apa yang Terjadi?

  3. Jadwal Super League 2026-2027: Persija vs Persib, PSM Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League 2026-2027: Persija vs Persib, PSM Kontra Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU