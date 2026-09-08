JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Selasa (8/9): Denpasar & Bangli Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Selasa (8/9): Denpasar & Bangli Terdampak

Selasa, 08 September 2026 – 08:54 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Selasa (8/9): Denpasar & Bangli Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas membenahi jaringan listrik di Denpasar, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Selasa hari ini (8/9) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Selasa hari ini (8/9):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Bali Jadwal Pemadaman Listrik Bali pemadaman listrik PLN UID Bali PT PLN Persero Denpasar bangli

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Rugi Besar, Tiga Pemain Asing Cedera, Bukan Hanya Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Tiga Pemain Asing Cedera, Bukan Hanya Joao Ferrari

  2. Bek Bali United Joao Ferrari Absen Pada Laga Perdana, Apa yang Terjadi? - JPNN.com Bali

    Bek Bali United Joao Ferrari Absen Pada Laga Perdana, Apa yang Terjadi?

  3. Jadwal Super League 2026-2027: Persija vs Persib, PSM Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League 2026-2027: Persija vs Persib, PSM Kontra Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU