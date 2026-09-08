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Video Diam Kamu Kembali Viral, Dibikin Seolah Menghardik, Koster: Sabar!

Selasa, 08 September 2026 – 07:20 WIB
Video Diam Kamu Kembali Viral, Dibikin Seolah Menghardik, Koster: Sabar! - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster klarifikasi soal video viral dirinya mengatakan ‘diam kamu’ saat ditanya warga Pantai Bingin, Denpasar, Senin (7/9) kemarin. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster angkat bicara terkait beredarnya video lama yang kembali viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, Koster mengucapkan kalimat singkat, "diam kamu" saat penertiban bangunan di Pantai Bingin, Kabupaten Badung.

Menurut Koster, ucapan tersebut dilontarkan saat dirinya memimpin pembongkaran deretan vila, restoran, dan bar yang dinilai melanggar aturan di kawasan pesisir Pantai Bingin.

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"Kan saya lagi semangat-semangat tertibkan itu, saya bilang tidak boleh, harus dibongkar, bar juga, restoran juga.

Kan harus dengan semangat tinggi, bongkar karena melanggar aturan," ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Versi Koster, potongan video itu terjadi ketika seorang warga menyela proses penertiban dengan mempertanyakan nasib para pekerja yang terdampak pembongkaran fasilitas pariwisata.

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"Ketika sedang dalam proses penertiban, ada yang nyeletuk bilang, Pak, pemerintah apa memikirkan tenaga kerjanya, lalu saya bilang, diam kamu,” kata Koster.

“Orang lagi memikirkan bongkar kok mikir tenaga kerja, nanti ada waktunya mikir tenaga kerja," imbuhnya.

Gubernur Wayan Koster angkat bicara terkait beredarnya video lama yang kembali viral di media sosial saat melakukan penertiban di Pantai Bingin, Badung, Bali
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TAGS   video viral video viral Koster gubernur koster medsos Pantai Bingin badung Bali penertiban

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