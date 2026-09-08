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Kalender Bali Selasa (8/9): Banyak Hal Baik Hari ini, Kecuali

Selasa, 08 September 2026 – 05:38 WIB
Kalender Bali Selasa (8/9): Banyak Hal Baik Hari ini, Kecuali - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 8 September 2026 bertepatan dengan Anggara Pon Menail. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (8/9) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Pon Menail.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (8/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                 

Kalender Bali Selasa 8 September 2026 bertepatan dengan Anggara Pon Menail: Banyak hal baik hari ini, kecuali
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Selasa 8 September 2026 Hari Baik Kalender Bali Anggara Pon Menail Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu

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