JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pertamina Jatimbalinus Sanksi 237 SPBU Nakal, Bali dan Jatim Terbanyak

Pertamina Jatimbalinus Sanksi 237 SPBU Nakal, Bali dan Jatim Terbanyak

Senin, 07 September 2026 – 20:28 WIB
Pertamina Jatimbalinus Sanksi 237 SPBU Nakal, Bali dan Jatim Terbanyak - JPNN.com Bali
Per awal September 2026, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjatuhkan sanksi kepada 237 SPBU dengan perincian 98 SPBU di Jawa Timur, 105 SPBU di Bali, tiga di NTB dan 31 di NTT. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Langkah ini diambil untuk memastikan energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan melayani masyarakat yang berhak.

Untuk langkah pencegahan, Pertamina melakukan pembinaan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional Jatimbalinus sepanjang Januari hingga 3 September 2026.

Baca Juga:

Pembinaan difokuskan pada peningkatan standar pelayanan dan kepatuhan aturan operasional.

Selain pembinaan, tindakan tegas juga diberlakukan bagi lembaga penyalur yang terbukti membandel.

Per awal September 2026, sebanyak 237 SPBU telah dijatuhi sanksi akibat melanggar ketentuan.

Baca Juga:

Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 SPBU berada di Jawa Timur, 105 SPBU di Bali, tiga SPBU di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan operasional, evaluasi data transaksi, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat.

Per awal September 2026, sebanyak 237 SPBU telah dijatuhi sanksi akibat melanggar ketentuan, 98 SPBU di Jawa Timur, 105 SPBU di Bali, tiga di NTB dan 31 di NTT
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus SPBU Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Nakal bbm Jatim Bali bahan bakar minyak

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Putu Panji Ungkap Kunci Kemenangan Indonesia atas Australia, Fokus Piala Asia U20 - JPNN.com Bali

    Putu Panji Ungkap Kunci Kemenangan Indonesia atas Australia, Fokus Piala Asia U20

  2. Bali United Siap Bersaing di Papan Klasemen, Brandon Wilson Sentil Persiapan Tim - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Bersaing di Papan Klasemen, Brandon Wilson Sentil Persiapan Tim

  3. Klasemen Super League 2026-2027: Arema FC Juara, Persib Menyusul, Bali United? - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League 2026-2027: Arema FC Juara, Persib Menyusul, Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU